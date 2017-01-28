Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, ведет популярный блог в Instagram. Недавно ей пришлось доказывать подписчикам, что ее попа настоящая. Ведь некоторые комментаторы были уверены, что ее округлые формы — результат пластических операций.

Теперь Наталья решила показать свою пятую точку другим людям, видимо, для выяснения столь важного вопроса: настоящая или нет. Она выложила снимок с Сергеем Шнуровым, лидером группы «Ленинград».

Фото опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Янв 27 2017 в 5:21 PST

«ОПА! Это – УСПЕХ!!!» — написала Глюкоза.

«Попамания...это лечится?», «Супер! Красавец и красавица! Даёшь дуэт!!!», «Шнур шалун» — вот такие разные комментарии оставили ей подписчики. А кто-то вспомнил хит Глюкозы 2010 года «Танцуй, Россия!». «Танцуй Россия и плачь Европа, у меня самая, самая, самая красивая попа», — пела Глюкоза тогда.

Фото: instagram.com