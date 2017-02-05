Певица Наталья Ионова-Чистякова начинала свою карьеру с киножурнала для детей «Ералаш». Она всегда мечтала продолжить свою карьеру в кино, однако создание песен отнимало все ее время.
Недавно певица призналась, что ей пришлось отказываться от ролей в кино не только из-за музыки, но и из-за мужа. В 2006 году Наталье предложили роль в ленте «Любовь в большом городе». Она должна была исполнить главную женскую роль. Но мужская ревность не дала ей поучаствовать в съемках.
«Тогда я только вышла замуж за Александра Чистякова. Он прочитал сценарий и, как увидел, что там надо было с Алексеем Чадовым целоваться, сразу сказал: «нет»!» — цитирует Глюкозы журнал «7 дней».
По мнению Натальи, ей нужно постоянное внимание, а дома ей этого не хватает. «Мне не хватает внимания. А супруг мне не дает внимания. Он как-бы лицезреет в основном. Мне нужно внимание, признание, любовь. Я буду честно и откровенно говорить: я люблю зрителя! Моя работа это моя жизнь» — рассказала Наталья.
Она часто публикует в сети откровенные фотографии, и поклонники спрашивают, не ревнует ли ее муж. Однако к откровенным снимкам муж равнодушен.
Фото: instagram.com
Эти полуголые снимки просто болезнь какая- то! Шоу биз как с ума сошел! Просто соревнование кто больше оголиться! Мне кажется это уровень одноклеточных! Нечем заняться как только тряпками трясти да голые опы показывать. Вот чего добилось наше телевидение, нам не нужны познавательные и развивающие прграммы, а только песни и пляски в полуголом виде. Я не ханжа, допускаю и открытые наряды, но уже противно смотреть на этих королей и королев!
На каком "искусстве" воспитывается молодёжь? Эта бездарная попса погубила молодёжь.