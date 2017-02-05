Певица Наталья Ионова-Чистякова начинала свою карьеру с киножурнала для детей «Ералаш». Она всегда мечтала продолжить свою карьеру в кино, однако создание песен отнимало все ее время.

Недавно певица призналась, что ей пришлось отказываться от ролей в кино не только из-за музыки, но и из-за мужа. В 2006 году Наталье предложили роль в ленте «Любовь в большом городе». Она должна была исполнить главную женскую роль. Но мужская ревность не дала ей поучаствовать в съемках.

Фото опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Янв 19 2017 в 11:22 PST

«Тогда я только вышла замуж за Александра Чистякова. Он прочитал сценарий и, как увидел, что там надо было с Алексеем Чадовым целоваться, сразу сказал: «нет»!» — цитирует Глюкозы журнал «7 дней».

По мнению Натальи, ей нужно постоянное внимание, а дома ей этого не хватает. «Мне не хватает внимания. А супруг мне не дает внимания. Он как-бы лицезреет в основном. Мне нужно внимание, признание, любовь. Я буду честно и откровенно говорить: я люблю зрителя! Моя работа это моя жизнь» — рассказала Наталья.

Она часто публикует в сети откровенные фотографии, и поклонники спрашивают, не ревнует ли ее муж. Однако к откровенным снимкам муж равнодушен.

Фото: instagram.com