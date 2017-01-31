Подписчики страницы 30-летней Натальи Чистяковой-Ионовой заподозрили, что у певицы проблемы в семье. Наталья опубликовала пост, содержание которого вызвало вопросы у фолловеров, которые можно охарактеризовать одним вопросом «у вас все в порядке с мужем?».

«Самое опасное состояние женщины, когда она на тебя смотрит спокойно!! Это означает, что ей уже безразлично...», — подписала грустный снимок Наталья.



«Вы разводитесь?», «Да, странно, к чему этот пост?», «Опачки что случилось, к чему эти слова ? Сейчас начнутся догадки и новости...Глюкоза расстаётся с мужем! Или что-то в этом роде!», — встревоженно комментируют поклонники.

Незадолго до этого Глюкоза рассуждала на своей странице о любви и о «перезагрузке» отношений.

«Некоторые говорят, что Любовь длится три года, а дальше химическая реакция заканчивается)!!!! Но я уверена, что перезагрузке быть!)) Я знаю большое количество пар, которые после расставания играли вторую свадьбу..... вот только перезапуск у каждого свой.

И эта кнопочка, как правило, всплывает неожиданно». (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)



Напомним, что певица вышла замуж за совладельца нефтяной компании Александра Чистякова в 2006 году. Супруги воспитывают двух дочерей 10-летнюю Лидию и шестилетнюю Веру.

Фото: instagram.com