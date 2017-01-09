Сегодня ночью в Лос-Анджелесе вручали премию «Золотой Глобус». 74-я по счету церемония прошла в отеле «Беверли-Хилтон». Лучшими телесериалами были признаны «Корона» и «Атланта», лучшим мультфильмом назвали «Зверополис», престижные награды получили Хью Лори, Том Хиддлстон, Эмма Стоун.
Список победителей выглядит следующим образом:
- лучший актер в драматическом фильме — Кейси Аффлек («Манчестер у моря»)
- лучшая актриса в драматическом фильме — Изабель Юппер («Она»)
- лучший драматический фильм — «Лунный свет»
- лучший актер в драматическом сериале — Билли Боб Торнтон («Голиаф»)
- лучшая актриса в драматическом сериале — Клэр Фой («Корона»)
- лучший драматический сериал — «Корона»
- лучший актер в телесериале (комедия или мюзикл) — Дональд Гловер («Атланта»)
- лучшая актриса в телесериале (комедия или мюзикл) — Трэйси Эллис Росс («Темнеющие»)
- лучший телесериал (комедия или мюзикл) — «Атланта»
- лучший актер в комедии или мюзикле — Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд»)
- лучшая актриса в комедии или мюзикле — Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»)
- лучший комедийный фильм или мюзикл — «Ла-Ла Ленд»
- лучший актер в мини-сериале или телефильме — Том Хиддлстон («Ночной администратор»)
- лучшая актриса в мини-сериале или телефильме — Сара Полсон («Американская история преступлений. Народ против О. Джей Симпсона»)
- лучший мини-сериал или телефильм — «Американская история преступлений. Народ против О. Джей Симпсона»)
- лучшая мужская роль второго плана — Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи»)
- лучшая актриса второго плана — Виола Дэвис («Ограды»)
- лучший актер второго плана в телесериале — Хью Лори («Ночной администратор»)
- лучшая актриса второго плана в телесериале — Оливия Колман («Ночной администратор»)
- лучший сценарий — Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»)
- лучшая музыка к фильму — Джастин Гурвиц, City Of Stars («Ла-Ла Ленд»)
- лучший режиссер — Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»)
- лучший фильм на иностранном языке — «Она» (Франция)
Фото: globallookpress.com