Сегодня ночью в Лос-Анджелесе вручали премию «Золотой Глобус». 74-я по счету церемония прошла в отеле «Беверли-Хилтон». Лучшими телесериалами были признаны «Корона» и «Атланта», лучшим мультфильмом назвали «Зверополис», престижные награды получили Хью Лори, Том Хиддлстон, Эмма Стоун.

Список победителей выглядит следующим образом:

  • лучший актер в драматическом фильме — Кейси Аффлек («Манчестер у моря»)
  • лучшая актриса в драматическом фильме — Изабель Юппер («Она»)
  • лучший драматический фильм — «Лунный свет»
  • лучший актер в драматическом сериале — Билли Боб Торнтон («Голиаф»)
  • лучшая актриса в драматическом сериале — Клэр Фой («Корона»)
  • лучший драматический сериал — «Корона»
  • лучший актер в телесериале (комедия или мюзикл) — Дональд Гловер («Атланта»)
  • лучшая актриса в телесериале (комедия или мюзикл) — Трэйси Эллис Росс («Темнеющие»)
  • лучший телесериал (комедия или мюзикл) — «Атланта»
  • лучший актер в комедии или мюзикле — Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд»)
  • лучшая актриса в комедии или мюзикле — Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»)
  • лучший комедийный фильм или мюзикл — «Ла-Ла Ленд»
  • лучший актер в мини-сериале или телефильме — Том Хиддлстон («Ночной администратор»)
  • лучшая актриса в мини-сериале или телефильме — Сара Полсон («Американская история преступлений. Народ против О. Джей Симпсона»)
  • лучший мини-сериал или телефильм — «Американская история преступлений. Народ против О. Джей Симпсона»)
  • лучшая мужская роль второго плана — Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи»)
  • лучшая актриса второго плана — Виола Дэвис («Ограды»)
  • лучший актер второго плана в телесериале — Хью Лори («Ночной администратор»)
  • лучшая актриса второго плана в телесериале — Оливия Колман («Ночной администратор»)
  • лучший сценарий — Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»)
  • лучшая музыка к фильму — Джастин Гурвиц, City Of Stars («Ла-Ла Ленд»)
  • лучший режиссер — Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»)
  • лучший фильм на иностранном языке — «Она» (Франция)

Фото: globallookpress.com