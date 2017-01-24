Прессе стало известно, сколько зарабатывают и на что тратят деньги участники самого популярного реалити-шоу

Их имена знает полстраны, причем часто эта слава не имеет ничего общего с признанием и уважением. Постоянные зрители «Дома-2» уже 13 лет обсуждают нелицеприятную ругань, интриги, драки. Станет ли кто-то «работать» на проект бесплатно, или все же участники реалити-шоу получают гонорары за эмоции напоказ — задались вопросом журналисты.

Героям «Дома-2» запрещено озвучивать суммы выплат, сообщает сайт «КП», но из неофициальных бесед сотрудникам издания удалось выяснить, что они получают суммы, и часто они оказываются выше, чем оклад стандартного офисного сотрудника. Но, конечно, ниже, чем гонорары настоящих звезд.

Те, кто прошел испытательный срок (2 - 3 месяца), получают официальную заработную плату с отчислением всех налогов. Минимально — 30 тыс. рублей, максимально — 200 тыс. рублей (такими поступлениями на счет могут похвастаться Ольга Рапунцель, Андрей Чуев, Мария Африкантова). А Алиана и Саша Гобозовы получали 500 тысяч на двоих.

Некоторые участники пытаются добиться повышения гонораров, сайт приводит слова мамы одной из девушек, Татьяны Владимировны Африкантовой, которая тоже принимала участие в съемках: «Целый день тявкала, а мне платили, как старой бабке. Такой удар на себя брала… Почему мне платили 80? Я там охрипла. Тем более знаю, что той же Ольге Васильевне Гобозовой платили 130 тысяч рублей». Но требуемую сумму в 150 тыс. рублей ежемесячно, ей платить не стали, и она ушла с проекта, оставив молодых участников без своих бесценных советов.

Тратят звезды «Дома-2» свои деньги по-разному. Кто-то откладывает на будущее жилье или бизнес, кто-то делает пластические операции, кто-то покупает шубу поставившей ультиматум партнерше.

Фото: instagram.com