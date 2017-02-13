Сегодня ночью в Лос-Анжелесе состоялась 59-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Певица Адель выступала со своим хитом Hellо, и это было лишь началом ее триумфа: звезда победила во всех главных номинациях, «обидев» тем самым беременную Бейонсе, которая осталась почти ни с чем. Не обошлось и без неприятностей: как и в прошлом году, звезду подвели звукооператоры.

Призы Адель получала в слезах, а за сценой — запросто обнималась со своими поклонниками.

Супруга Джей-Зи, рассчитывая на большее количество наград, изрядно постаралась перед премией. Бейонсе блеснула своими незабываемыми нарядами: сначала предстала в образе католической святой в золотом наряде и платке-мафории, а затем переоделась в наряд индийской богини. Остаток вечера она провела в сверкающем алом платье. Ее поддерживал муж, который даже расплакался в зале, дочь и сестра Соланж, выбравшая весьма неоднозначный наряд.

Можете себе представить их удивление, когда в финале на сцену вышла Адель и отдала один из своих призов будущей маме. «Я не могу принять эту награду. Моя жизнь и моя мечта — это Бейонсе. А ее Lemonade — лучший альбом для меня. Он продуманный, в нем мы все увидели тебя с другой стороны, это очень ценно. Ты — наш свет», — пояснила она и призналась Бейонсе в любви.

Отличилась и группа Twenty One Pilots: когда их песня Stressed Out победила в номинации «Лучшее выступление группы или дуэта», ребята сняли штаны и в таком виде вышли на сцену. Позже они объяснили, что когда-то они пообещали — в случае победы на «Грэмми» получать ее в одних трусах.

Леди Гага продемонстрировала грудь и прочие свои прелести в откровенном черном наряде: в этот вечер она зажгла вместе с группой Metallica, исполнив песню Moth The Flame.

Полный список победителей премии «Грэмми-2017»:

«Запись года» — Hello, Адель

«Песня года» — Hello, Адель

«Лучший новый артист» — Chance the Rapper

«Альбом года» — 25, Адель

«Лучшее вокальное поп-исполнение» — Hello, Адель

«Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/ группой» — Twenty One Pilots

«Лучший вокальный поп-альбом» — 25, Адель

«Лучшее рок-выступление"» — Blackstar, Дэвид Боуи

«Лучшая рок-композиция» — Blackstar, Дэвид Боуи

«Лучший рок-альбом» — Tell Me I'm Pretty, Cage The Elephant

«Лучший альтернативный альбом» — Blackstar, Дэвид Боуи

«Лучшее R&B-выступление» — Cranes In The Sky, Соланж Ноулз

«Лучшее традиционное R&B-выступление» — Angel, Лала Хэтэуэй

«Лучшая R&B-композиция» — Lake By The Ocean, Maxwell

«Лучший урбан-альбом» — Lemonade, Бейонсе

«Лучший R&B-альбом» — Lalah Hathaway Live, Лала Хэтэуэй

«Лучший регги-альбом» — Ziggy Marley, Зигги Марли

«Лучший танцевальный/электронный альбом» — Skin, Flume

«Лучшее рэп-выступление» — Hotline Bling, Дрейк

«Лучшая рэп-композиция» — Hotline Bling, Дрейк

«Лучший рэп-альбом» — Coloring Book, Chance The Rapper

«Лучший классический вокальный альбом» — Shakespeare Songs, Доротея Рошманн и Ян Бостридж

«Лучшее музыкальное видео» — Formation, Бейонсе

«Лучший музыкальный фильм» — The Beatles: Eight Days A Week The Touring Years, The Beatles

«Лучший кантри-исполнитель» — Марен Моррис

«Лучшее кантри-выступление» — My Church, Марен Моррис

«Лучший кантри-альбом» — Sailor's Guide to Earth, Sturgill Simpson

«Лучший кантри-дуэт/группа» — Jolene, Pentatonix ft. Dolly Parton

«Лучшая танцевальная запись» — Don't Let Me Down, The Chainsmokers ft. Daya

«Лучшая песня для фильм» — Can't Stop The Feeling, Джастин Тимберлейк

Фото: globallookpress.com