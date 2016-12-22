Григорий Лепс с супругой и дочерью Евой

Стоит отметить, что младшая дочь певца Ева впервые принимает участие в таком весомом светском мероприятии. Девушка держалась спокойно и с интересом наблюдала за благотворительным аукционом, который разжег настоящие страсти. Благодаря опытной ведущей Яне Чуриковой лоты уходили с молотка за баснословные суммы, благо, что все средства от продажи поступят фонду «Подари жизнь».

Дочь Григория Лепса Инга

Несмотря на более чем серьезную и благую цель аукциона, сами торги проходили в атмосфере безудержного веселья. «Муж меня убьет!» - смеялась певица Слава, выторговавшая за 800 тысяч уникальные часы от Стивена Сигала (этот лот на аукцион выставил Emin). Стартовая цена лота была заявлена как 100 тысяч, но Анита Цой и сам Emin легко и непринужденно подняли цену сначала до 600, а затем до 700 тысяч рублей.

Впрочем, как оказалось, часы за 800 тысяч стали весьма удачным приобретением. Ведь немного опоздавший к началу торгов Николай Басков потратил 600 тысяч на красный браслет из коллекции Ювелирного дома Григория Лепса (его стартовая цена была «всего» 50 тысяч).

Яна Чурикова и Николай Басков

Аните Цой за 350 тысяч достался черный браслет от Григория Лепса. Этот браслет ей вручила генеральный директор Leps Jewelry Анна Лепс, пояснив, что эта уникальная вещица приносит его владельцу творческий успех, удачу и славу.

А вот Emin, едва ли не больше всех подзадоривавший своих коллег во время торгов, в итоге уехал из Leps Bar с роскошным сборником сказок Павла Бажова «Хозяйка медной горы». Редкое издание 1948 года выставила на аукцион Зара. Сама певица приехать не смогла, так что книгу музыканту и бизнесмену передала ведущая аукциона Яна Чурикова.

Эмин , Слава и Яна Чурикова

Генеральная репетиция фестиваля «Рождество на Роза Хутор» не только подарила гостям сказочное новогоднее настроение, но и помогла совершить маленькое рождественское чудо. Ведь для кого-то из подопечных фонда «Подари жизнь» собранные деньги - это реальная надежда на жизнь…

Фото: архивы пресс-служб