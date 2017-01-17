Сегодня ночью популярная телеведущая Ирена Понарошку обратилась к своим подписчикам. «Помогите вернуть детей», — написала она в блоге и разместила ссылку на петицию, в которой отчаявшиеся родители-добровольцы взывают к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.

Фото опубликовано TV Host, journalist (@irenaponaroshku)Янв 16 2017 в 6:30 PST

«У многодетной мамы 16-ти детей Светланы Дель несколько дней назад органы опеки забрали 10 детей, потому что у одного из них воспитатели в садике обнаружили синяк на локте и попе. Люди, окститесь! Мой ребенок тоже бывает весь в синяках и ссадинах! Хотя мы его пальцем не трогаем», — возмутилась Ирена.

«Детей с полицией буквально выкрали из сада, с кружков и занятий! Без предоставления документов, без объяснения причин! Потом не давали возможности увидеться, до сих пор нет никакой информации о дальнейшей судьбе детей», — поясняет она.

«Посмотрите внимательно профиль @svetkaaa2012, как это сделала я, прежде чем написать об этой ситуации - домотала до самого начала ленты, прочитала все посты, посмотрела все видео. В этой семье нет насилия и есть безусловная любовь! Светлана с мужем нашли в своем сердце место и для здоровых малышей, и для детей с тяжелыми диагнозами, и совсем не малышей — одному из мальчиков было 16 лет, когда Светлана его забрала к себе. Через год он стал называть ее мамой... Я слежу за этой историей с самого начала. Непонятно мне было лишь одно: почему старшая дочь Дарья ничего не пишет об этом в своем аккаунте @dell_daria, хотя посты с шутками и стихами выкладывает? Это меня настораживало и останавливало. Но вчера вечером, после моего вопроса в комментариях об этом, посты и у нее появились», — пишет звезда.

«Самое ужасное, что теперь сотни других детей могут навсегда остаться в детских домах, потому что приемные родители, зная, как работает у нас ювенальная юстиция, побоятся брать их в семью! Ведь могут прийти и отобрать всех: и родных, и приемных (которые уже тоже родные!)», — обращается Понарошку к общественности. На данный момент обращение подписало более 8 тысяч человек.

СМИ сообщают, что Светлана Дель впервые решила усыновить сироту, когда ей было 26 лет и она работала в одном из детских домов волонтером. Ее первой приемной дочерью стала 9-летняя Даша. «Даже снег падая, идет! Мы не исключение! Отобьем всех! И пусть вся страна и весь мир узнает, что настоящая #семья, никогда не рассыпается в трудную минуту», — написала подросшая девочка в своем блоге вчера.

Вслед за ней новоиспеченной маме удалось усыновить ее братьев. Четвертым ребенком в семье стала малютка, которая в 10 месяцев весила 3,5 кг. Пятым — 4-летний мальчик с синдромом Дауна, которого готовились отдать из дома малютки в детский дом со всеми вытекающими из этого последствиями. Остальные дети, в их числе несколько с ВИЧ-инфекцией, оформлены как приемная семья. «Мы их брали, потому что было очень жалко — очень хорошие ребятки, но ведь их никто не возьмет, приемные родители боятся брать таких. А у меня высшее медицинское образование, и я знаю, что никакой опасности заразиться нет», — объяснила Светлана в интервью «МК».

На упреки в том, что она делала это ради денег, Дель сообщила, что помимо детских пособий и зарплаты приемных родителей, ее муж имеет небольшой бизнес. Лето дети проводят в доме на море, а в свободное от учебы время посещают множество секций и кружков — бассейн, футбол, горные лыжи, балет. Органы опеки комментируют ситуацию скупо, утверждая, что дети отобраны только на время проверки и они разбираются в жалобах на обнаруженные синяки.

Фото: starface.ru, instagram.com