Мировые СМИ с уверенностью заговорили о беременности 30-летней модели Ирины Шейк (Irina Shayk) после того, как она прошлась по подиуму на шоу Victoria's Secret. До этого ее снимки вызывали лишь предположения. Сегодня на полках бразильских магазинов появился январский номер журнала Vogue, на обложке которого невеста 41-летнего актера Брэдли Купера (Bradley Cooper) изображена с обнаженным животиком.

Автором снимков стал известный модный фотограф Джанпаоло Сгура (Giampaolo Sgura). Съемка проходила около трех месяцев назад. Сейчас же Ирина старается скрывать свои формы под бесформенными балахонами.

Пока модель никак не комментирует свое положение. В Instagram она интригует подписчиков фотографиями, на которых невозможно рассмотреть ее живот и снимками огромных порций пищи, в том числе сладостей, которые Ирина позволяет себе в последнее время.

Также на пальце Ирины было замечено кольцо, которое может свидетельствовать о ее помолвке с избранником.

Фото опубликовано irinashayk (@irinashayk)Дек 26 2016 в 9:10 PST

Видео опубликовано irinashayk (@irinashayk)Дек 23 2016 в 12:39 PST

Фото: instagram.com