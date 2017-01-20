Сегодня «Шальная императрица» российской эстрады, популярная певица Ирина Аллегрова празднует юбилей: ей исполнилось 65 лет. В этот день артистка отказалась от громкий мероприятий и проводит время с семьей. Друзья и коллеги поздравляют ее как лично, так и в социальных сетях, публикуя трогательные обращения и пожелания.

«С днем рождения Ирочка! Оставайся всегда неуемной и нестареющей ДИВОЙ», — написала Алла Пугачева в своем блоге. Она отметила, что со временем подруга стала еще краше.

Фото опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Янв 20 2017 в 2:56 PST

«Наше с Ирой любимое фото: сидим себе вечерком на берегу океана, такие загорелые, никуда не торопимся, болтаем!... А что, классное было время! Сколько мы песен сделали, сколько счастливых минут творчества! Спасибо, Ириша, с Днем Рожденья!», — ностальгирует Игорь Николаев.

Фото опубликовано Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)Янв 20 2017 в 3:07 PST

«Сегодня, 20января, День рождения отмечает Ириша Аллегрова, Народный художник России. Выставка-продажа картин в ЦДХ. С Днюшкой, любимая, неповторимая, хрипатая. Народная ты наша!», — написал Александр Буйнов.

Фото опубликовано Александр Буйнов/Aleks Buinov (@buinovofficial)Янв 19 2017 в 11:07 PST

«Дорогая Ирина Александровна!!! С днем Рождения Вас. Счастья, здоровья, вдохновения и невероятных творческих экспериментов. Новых интересных произведений, хитов и бесконечной любви зрителей!!!», — пожелала Юлия Проскурякова.

«Поздравляю с днем рождения прекрасную Ирину Аллегрову. Счастья, здоровья, любви, всех благ вам и вашим близким!», — написала Катя Лель.

«От всего сердца поздравляю любимую певицу миллионов и роскошную женщину Ирину Аллегрову с Днем Рождения!!! Здоровья, красоты, творчества и исполнения всех желаний!!!», — обратился Николай Басков и нежно назвал звезду «Моя Императрица».

Фото: starface.ru, instagram.com