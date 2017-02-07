Два года назад неожиданно для всех ушла из жизни актриса Валерия Киселева, мама популярного телеведущего Ивана Урганта. Она не дожила до своего дня рождения всего неделю. Сегодня сын почтил память самого близкого в жизни человека, опубликовав в своем блоге ретро-фотографию.

«С Днем Рождения, мам!», — написал он.

Фото опубликовано Иван Ургант (@urgantcom)Фев 7 2017 в 9:35 PST

«Одно лицо», «Как сильно вы похожи», «Светлая память, вашей чудесной маме», — пишут поклонники.

Некоторые из них были уверены, что этот снимок — результат обработки в «фотошопе». «Йооо думала опять прикол», «Я думала это Ваня», «Я думал это ты и парик», «Одно лицо! Одноооооо», — удивились они.

Будучи выпускницей Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, Валерия Ивановна посвятила свою жизнь семье, кино и театру — играла скромные, но яркие роли второго плана, которые запомнились зрителям фильмов «Агентство НЛС», «Ты у меня одна», «Патруль. Васильевский остров», «Знаешь, мама…». Работала в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской, затем в Театре комедии им. Акимова. В 2000 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России.

Фото: globallookpress.com, instagram.com, kino-teatr.ru