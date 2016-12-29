Шутки Ивана Урганта не всегда можно назвать добрыми, но обижаются на них лишь единицы. Сегодня известный продюсер Иосиф Пригожин поделился видеороликами, на которых телеведущий высмеял его лицо, сочтя его похожим на популярный вид смайликов — эмодзи.

Видео опубликовано iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)Дек 29 2016 в 2:37 PST

Видео опубликовано iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)Дек 29 2016 в 2:43 PST

Не все фанаты Иосифа оценили шутку Ивана. «Не вижу ничего интересного и остроумного в его передачах», «Смайликами пользуются ограниченные люди, у которых исчерпан запас слов», — пишут одни. «Иван-затейник», «Где можно скачать?», «Ахахааха я бы с удовольствием пользовалась такими смайлами, такие милые», — отвечают другие.

Фото: instagram.com