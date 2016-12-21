17 декабря в спортивном комплексе «Олимпийский» в рамках «Новогоднего корпоратива-2» Стаса Михайлова состоялась премьера его нового клипа на песню «Там за горизонтом». Автором сценария выступил сам певец. Он рассказал любовную историю, которая проходит сквозь время.

«Действие происходит как в нашем времени, так и в самых красивых периодах истории — в 20-х годах XX века, а также во время роскошных дворцовых балов и приемов. Мне хотелось передать контраст между этими эпохами и изобразить их в самых ярких красках, чтобы на их фоне легко и с долей иронии воплотить идею о том, что независимо от времени, неизменным остается притяжение между мужчиной и женщиной», — рассказал музыкант.

Чтобы воссоздать атмосферу прошлых столетий, костюмеры продумали образы для 40 артистов. В ход пошли отреставрированные винтажные вещи, костюмы из архивов Мосфильма, экспонаты Музея исторического костюма. Жемчуга и драгоценности предоставили известные ювелирные дома.

Главная женская роль в клипе досталась давней подруге семьи Стаса, дизайнеру Анастасии Задориной. «На съемках царила просто невероятная атмосфера — проходили они в Петровском путевом дворце и порой возникало ощущение, что мы действительно в другом времени. Мне нравится каждый образ, который был задуман, это почти волшебство — когда смотришь на себя в зеркало и видишь героиню эпохи джаза или герцогиню XVII века, а вокруг десятки актеров, также одетых в исторические костюмы», — поделилась она.

Стоит отметить огромную увлеченность музыканта работой. Коллеги рассказали, что Стас приехал на съемки сразу после концерта и совсем не спал, а после съемок, не заезжая даже домой отдохнуть, отправился сразу в продолжение тура. «Каким бы уставшим он ни был, у него нет ни грамма раздражения, недовольства. С такими людьми всегда приятно работать», — рассказала режиссер Катя Царик.

Фото: архивы пресс-служб