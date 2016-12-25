Кейт Хадсон придумала для всей семьи одинаковые костюмы. Даже самым маленьким достался наряд. А еще она показала исполнение рождественской песни в домашнем караоке:
Кайли Дженнер собралась на вечеринку и надела блестящие облегающее платье. Сара Джессика Паркер по фотографией елки пожелала всем радости, мира, счастья, хорошей компании и любви.
Риз Уизерспун нарядила своего пса. Кажется, пес доволен. Майли Сайрус встречает Рождество с женихом Лиамом Хемсвортом и родителями.
Мадонна показала, как ее приемная дочь в честь праздника играет на фортепиано любимую песню Адель:
Алек Болдуин встречает со всей семьей: женой и тремя малышами. Кейли Куоко тоже провела Сочельник с родными. Семья Синди Кроуфорд уже обменялась подарками. Линдси Лохан поздравила подписчиков и пожелала мира и любви всеми миру.
Шакира поздравила всех на испанском:
Фото: instagram.com