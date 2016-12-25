Кейт Хадсон нарядила всю семью в одинаковые костюмы, приемная дочь Мадонны сыграла песню Адель, а Шакира поздравила всех на испанском

Кейт Хадсон придумала для всей семьи одинаковые костюмы. Даже самым маленьким достался наряд. А еще она показала исполнение рождественской песни в домашнем караоке:

Видео опубликовано Kate Hudson (@katehudson)Дек 24 2016 в 9:40 PST

Кайли Дженнер собралась на вечеринку и надела блестящие облегающее платье. Сара Джессика Паркер по фотографией елки пожелала всем радости, мира, счастья, хорошей компании и любви.

Риз Уизерспун нарядила своего пса. Кажется, пес доволен. Майли Сайрус встречает Рождество с женихом Лиамом Хемсвортом и родителями.

Мадонна показала, как ее приемная дочь в честь праздника играет на фортепиано любимую песню Адель:

Видео опубликовано Madonna (@madonna)Дек 24 2016 в 9:37 PST

Алек Болдуин встречает со всей семьей: женой и тремя малышами. Кейли Куоко тоже провела Сочельник с родными. Семья Синди Кроуфорд уже обменялась подарками. Линдси Лохан поздравила подписчиков и пожелала мира и любви всеми миру.

Шакира поздравила всех на испанском:

Видео опубликовано Shakira (@shakira)Дек 24 2016 в 1:43 PST

Фото: instagram.com