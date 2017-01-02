Дмитрий Шепелев сходил с сыном на каток, Тимати попытался доказать, что Григорий Лепс абсолютно трезв, а Ирина Безрукова встретила утро так же, как миллионы ее соотечественников. Каким стал первый день 2017 года для звезд — в нашем материале

Новогодние каникулы звезд мало чем отличаются от времяпрепровождения обычных россиян: отдых с семьей, путешествия, встречи с друзьями. Разве что масштабы иные, но это не мешает им радоваться обычным вещам. Так, утро Ирины Безруковой началось с «Оливье»: «Завтрак)) 1 января)) Домашний Оливье)) Иностранцам не понять», — написала она в блоге.

Ксения Собчак поэтично вспоминала вчерашнюю вечеринку: «Сегодня, лежа помятой пионервожатой, особенно приятно повспоминать как выглядел вчера. Ну и плюс, может это единственный новый год с таким декольте, надо ловить момент!!!», — пошутила она, пока ее муж Максим Виторган с друзьями наслаждался работами современных художников.

Эвелина Хромченко вспомнила, как провела Новый Год на Красной Площади. «Спасибо Bosco di Ciliegi и ГУМу за волшебную новогоднюю ночь на Красной площади! Всем идти в Bosco Cafe в ГУМе: новая версия декора от Михаила Куснировича выглядит так, будто создана лучшими художниками интерьера в 1893 году, а десертная карта опасно фотогенична»:

Видео опубликовано Evelina Khromtchenko (@evelinakhromtchenko)Янв 1 2017 в 9:28 PST

Александр Буйнов ностальгировал по вечеринке, которую он разделил с лучшими друзьями по шоу-бизнесу: Аллой Пугачевой, Максимом Галкиным, Станиславом Говорухиным, семейством Юдашкиных.

Тимати попытался доказать, что Григорий Лепс трезв и пьет с ним чай, сидя на чемоданах:

Видео опубликовано Black Star (@timatiofficial)Янв 1 2017 в 1:05 PST

Дмитрий Шепелев с сыном покатались на коньках: «Спортивное первое января». Надежда Бабкина проводит время дома со внуками, а Ольга Шелест — с детьми. Алексей Воробьев — тоже с детьми, которые родились у его пса Элвиса-Мэлвиса. «Малышня выросла)))) Чудеса ушастые. И самый малыш Лео на руках, который вымахал больше папы!»

Сергей Безруков, пока снег мокрый, лепит снеговиков. «Со вторника говорят похолодание...и там уж на лыжах ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!», — планирует он.

Андрей Григорьев-Апполонов с друзьями уехали в Куршевель. Саша Жулина тоже катается где-то на лыжах. А Екатерина Андреева — проводит первые дни 2017 года в Будапеште. «Вышла мадьярка на берег Дуная... Русская ушанка не помешает нигде. Наши на далеких дунайских берегах #будапешт #новый год #путешествие #река #снамиопасноноинтересно», — комментирует она.

Светлана Ходченкова провела первый день года на Бали:

Видео опубликовано Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)Янв 1 2017 в 3:53 PST

Катя Лель с дочкой провели поздний вечер на улице. «Вышли подышать, а на улице никого, воздух комфортный и чистый, даже в центре Москвы. #катялель #семья #любимыерядом #прогулка #доченька #снежки», — написала певица.

Видео опубликовано Katya Lel- Singer (@katyalel777)Янв 1 2017 в 1:04 PST

Фото: instagram.com