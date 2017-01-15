Ксения Собчак снова отправилась на вечеринку. На этот раз она выбрала для себя образ королевы. «Немного удивленная королевишна отправляется в своей карете на прогулку:))))) блуза тюдоров», — подписала свою фотографию Ксения.

Ольга Шелест показала видео, как она с детьми катается на собачьей упряжке. Сейчас телеведущая отдыхает в деревне Лейк-Плейсед в США.

Видео опубликовано Shelest Olga (@olgashelest)Янв 14 2017 в 2:57 PST

Ирена Понарошку отправилась на зимовку в Таиланд. Она каждый год в течении вот уже 10 лет выбирает для отпуска именно эту страну. В комментариях подписчики отметили, что на Ирене очень оригинальный купальник.

Екатерина Волкова в воскресение отметила 35 день рождения. Ее поздравляли друзья. Подруга Эвелина Бледанс написала ей такие строки: «Катюша, дорогая, с Днём рождения! Ты светлая, добрая, сильная, энегричная, красивая и очень талантливая!!! Дай Бог тебе достичь всех вершин, которые ты желаешь! Ты достойна!!!! А мы тебя просто любим». А Наталья Ионова опубликовала фотографию с такой подписью: «Пропускаю праздник, на который хотела очень попасть!Поэтому напишу тут, как рада знать тебя и иметь возможность поздравить практически лично. Удачи, счастья, любви, всегда быть такой счастливой, как на этом фото!!! Обнимаю тебя так же крепко, как ты меня! С днём рождения!!!». Мы присоединяемся к поздравлениям!

Наталья Подольская показала видеозапись вечеринки, на которой она выступала на сцене. А вот ее муж в это время делал компрометирующие фотографии со Светланой Бондарчук!

Видео опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)Янв 13 2017 в 10:59 PST

Ольга Кабо и Алика Смехова пьют свежевыжатые соки. Сейчас они отдыхают в Риме. Мария Шукшина показала милый семейный снимок с мамой и внуком. Максим Фадеев много работает, однако совсем не унывает: «Сижу в студии опять!) В 2 ночи пришёл домой и в 10.00 на работе как штык!)».

Анфиса Чехова рассказала, что на самом деле хотела девочку, но сейчас рада, что родился Соломон: «Когда я была беременной, я была уверена, что будет девочка. Я всегда хотела только девочку, придумывала ей имя, фантазировала как буду одевать её, причесывать, воспитывать. И тут на УЗИ мне говорят, что будет мальчик! Я в слёзы, звоню подругам, у которых есть сыновья, и прошу перечислить мне хотя бы три причины, почему мальчик-это здорово. Все подруги, как сговорившись, ответили: "Когда он вырастет, будет тебе сумки носить и двери открывать". Прошло 5 лет. Преимущество рождения мальчика на лицо!!! Даже чемодан не дает мне везти, и двери в лифте сам открывает!».

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров показал трогательное видео с дочкой.

Видео опубликовано Курбан Омаров (@zimamoscow)Янв 14 2017 в 12:43 PST

Леонид Агутин и Анджелика Варум отмечают годовщину совместной жизни. «В этом году исполняется 20 лет, как мы вместе работаем, а сегодня 19 лет, как мы вместе живём! Я невероятно благодарен своей любимой жене за эти годы. Если бы можно было вернуться на 20 лет назад, я бы поступил точно так же. Возьму на себя смелость полагать, что мы оба так думаем. Это удивительно сильное, яркое и уверенное чувство, когда ты понимаешь, что встретил не просто Любовь, а свою Судьбу!», — пишет Леонид под фотографией из семейного архива.