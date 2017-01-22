В эти выходные (21-22 января) Олег Газманов встретил на отдыхе Полину Гагарину, Вера Брежнева показала себя в купальнике, а Владимир Пресняков сравнил своих детей. Все это вы уведите в сегодняшнем дайджесте.

Олег Газманов встретился на Мальдивах с Полиной Гагариной, которая сейчас отдыхает там с мужем и сыном. Также к их компании присоединился музыкант Антон Беляев с женой Юлией. Вместе они отправились ловить рыбу. Результат своей охоты Газманов тоже показал.

Вера Брежнева налаждается жарким солнцем в Тайланде. Ее фигура идеальна, настроение прекрасное, планы на жизнь вдохновляющие. Ольга Бузова продолжает отдыхать в Мадриде.

Анна Седокова рассказала, как они с дочками готовили. «Мы сделали это! Правда не без жертв. Признаемся мы ещё далеки от идеальных поваров. Поставить духовку разогреваться со всеми сковородками в доме-есть. Забыть купить главную составляющую для крема -есть. Устроить дома пожар -есть. Посыпать себя и всю кухню мукой -есть. Перемазаться тестом -есть. разместить в Инстасториз 10001 видео -есть. Хохотать и веселиться как сумасшедшие -есть. Торт в холодильнике. Дети почти спят. Кухня в чистоте. Счастье дома», — написала она.

Николай Басков похвастался своим завтраком. Подписчики оценили его выбор: полезный и вкусный. Ольга Кабо первый раз поставила сына на коньки.

Владимир Пресняков показал сыновей: Никиту Преснякова 23 года назад и Артемия в этом же возрасте. Мальчики на фотографиях в одинаковых позах: они одели папин ботинок. Сам Никита похвастался новой татуировкой.

Видео опубликовано Nikita Presnyakov (@npresnyakov)Янв 21 2017 в 8:03 PST

Саша Жулина показала свои тренировки:

Видео опубликовано Sasha Zhulina (@sashazhulina)Янв 21 2017 в 9:52 PST

Лейсан Утяшева поделилась семейным видео: они с Павлом Волей и детьми отдыхают в Доминикане.

Видео опубликовано Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)Янв 21 2017 в 9:33 PST

Курбан Омаров показал, как Алена Водонаева читает на ночь дочке книгу.

Видео опубликовано Курбан Омаров (@zimamoscow)Янв 21 2017 в 8:29 PST

Фото: instagram.com