Ирина Безрукова решила стать рыженькой. Пока она не показала, идет ли ей этот цвет: она сфотографировала только волосы со спины. Однако фанаты уже в восторге: цвет получился очень ярким.
А Роза Сябитова поучаствовала в передаче Елены Малышевой. Это произвело на нее большое впечатление. «Всю правду обо мне по тесту ДНК, рассказала Елена Малышева в сегодняшней программе "Жить здорово". Я в шоке! Думаю многие мои родственники тоже будут поражены. Теперь я, как Джеки Чан хочу спросить:"Кто Я?"», — пишет Роза.
Дмитрий Маликов сегодня отмечает 47 день рождения. Игорь Николаев поздравил его необычным видеороликом. На нем Кристина Орбакайте, Марина Хлебникова, именинник и Николае исполняют хит группы ABBA.
Елена Кулецкая прогулялась с коляской, Алёна Водоноева похвасталась пижамой и идеальной фигурой, а Елена Летучая поделилась фотографией с отдыха.
Анита Цой поделилась интересным рецептом:
Полина Гагарина вернулась из отпуска. «На концерт в загаре, в свитере, в уггах, в -8! Сгонять Мальдивские кг #наработукакнапраздник #ахэтасвадьба», — написала она.
Вера Брежнева похвасталась оригинальным проявлением любви.
А Екатерина Андреева рассказала о том, как делают новости и зачем нужен суфлер.
Фото: instagram.com