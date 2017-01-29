В эти выходные (28-29 января) Анита Цой поделилась вкусным рецептом, Ирина Безрукова кардинально сменила имидж, а Дмитрий Маликов принимает поздравления. Об этом и многом другом читайте в нашем дайджесте

Ирина Безрукова решила стать рыженькой. Пока она не показала, идет ли ей этот цвет: она сфотографировала только волосы со спины. Однако фанаты уже в восторге: цвет получился очень ярким.

А Роза Сябитова поучаствовала в передаче Елены Малышевой. Это произвело на нее большое впечатление. «Всю правду обо мне по тесту ДНК, рассказала Елена Малышева в сегодняшней программе "Жить здорово". Я в шоке! Думаю многие мои родственники тоже будут поражены. Теперь я, как Джеки Чан хочу спросить:"Кто Я?"», — пишет Роза.

Дмитрий Маликов сегодня отмечает 47 день рождения. Игорь Николаев поздравил его необычным видеороликом. На нем Кристина Орбакайте, Марина Хлебникова, именинник и Николае исполняют хит группы ABBA.

Видео опубликовано Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)Янв 29 2017 в 3:02 PST

Елена Кулецкая прогулялась с коляской, Алёна Водоноева похвасталась пижамой и идеальной фигурой, а Елена Летучая поделилась фотографией с отдыха.

Анита Цой поделилась интересным рецептом:

Видео опубликовано Anita Tsoy (@anitatsoy)Янв 29 2017 в 12:03 PST

Полина Гагарина вернулась из отпуска. «На концерт в загаре, в свитере, в уггах, в -8! Сгонять Мальдивские кг #наработукакнапраздник #ахэтасвадьба», — написала она.

Вера Брежнева похвасталась оригинальным проявлением любви.

А Екатерина Андреева рассказала о том, как делают новости и зачем нужен суфлер.

Видео опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Янв 28 2017 в 8:53 PST

Фото: instagram.com