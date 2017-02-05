Анфисе Чехова решила попробовать новую профессию. Она взялась за кисть и мольберт. «На этом фото вы видите, как из под моей руки выходит первое в моей жизни полотно. На художественный талант не претендую, я даже сыну динозавров рисую, похожими на психоделических собак)) Выражение лица моей женщины получилось несколько недовольным)) Она как бы говорит ему: "Где зарплата?" ,одновременно намекая, что она в курсе его шашней с секретаршей!» — подписала фотографию начинающий художник.
Максим Галкин проводил племянника в армию. Никита Галкин теперь курсант. Максим явно гордится родственником!
Виктория Боня и не ожидала такой поддержки от подписчиков. Недавно она рассказала о расставании с мужем. А сегодня написала слова благодарности. «Не ожидала, что такое количество людей будут переживать, как за собственные отношения... Хорошего вам воскресного дня!» — написала Виктория.
Маленький Александр Плющенко помогал своей маме разбирать подарки после ее масштабного дня рождения. Мальчик явно не ожидал увидеть столько всего!
Ксения Собючак похвасталась оригинальным украшением.
Сергей Лазарев показал свою первую обложку. Тут ему 14 лет. И не сильно изменился! И анна Семенович тоже нашла детское фото. «Вы говорите, что через 15 лет я стану певицей? Серьезная девочка!» — подписала она. Вера Брежнева показала платье, в котором встретила 35-летие.
А Наталья подольская, после тщательной подготовки к приезду родителей, показала видео, как дед и бабушка развлекают внука.
Фото: instagram.com