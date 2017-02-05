В эти выходные (4-5 февраля) Максим Галкин побывал на присяге, Виктория Боня поблагодарила подписчиков, а Сергей Лазарев показал редкое архивное фото. Об этом и многом другом читайте в нашем дайджесте.

Анфисе Чехова решила попробовать новую профессию. Она взялась за кисть и мольберт. «На этом фото вы видите, как из под моей руки выходит первое в моей жизни полотно. На художественный талант не претендую, я даже сыну динозавров рисую, похожими на психоделических собак)) Выражение лица моей женщины получилось несколько недовольным)) Она как бы говорит ему: "Где зарплата?" ,одновременно намекая, что она в курсе его шашней с секретаршей!» — подписала фотографию начинающий художник.

Максим Галкин проводил племянника в армию. Никита Галкин теперь курсант. Максим явно гордится родственником!

Видео опубликовано Максим Галкин | maxgalkin.ru (@maxgalkinru)Фев 4 2017 в 1:05 PST

Виктория Боня и не ожидала такой поддержки от подписчиков. Недавно она рассказала о расставании с мужем. А сегодня написала слова благодарности. «Не ожидала, что такое количество людей будут переживать, как за собственные отношения... Хорошего вам воскресного дня!» — написала Виктория.

Маленький Александр Плющенко помогал своей маме разбирать подарки после ее масштабного дня рождения. Мальчик явно не ожидал увидеть столько всего!

Видео опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Фев 4 2017 в 11:20 PST

Ксения Собючак похвасталась оригинальным украшением.

Сергей Лазарев показал свою первую обложку. Тут ему 14 лет. И не сильно изменился! И анна Семенович тоже нашла детское фото. «Вы говорите, что через 15 лет я стану певицей? Серьезная девочка!» — подписала она. Вера Брежнева показала платье, в котором встретила 35-летие.

А Наталья подольская, после тщательной подготовки к приезду родителей, показала видео, как дед и бабушка развлекают внука.

Видео опубликовано Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)Фев 4 2017 в 7:04 PST

Фото: instagram.com