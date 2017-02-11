В эти выходные (11-12 февраля) Алсу призналась в сокровенном желании, Рената Литвинова показала фотографию без макияжа, а Вера Брежнева кардинально сменила имидж. Об этом и многом другом читайте в нашем дайджесте

Алсу опубликовала в своем блоге новый снимок и призналась, о чем мечтает. «Завтра будем смотреть The Grammys и мечтать. А почему бы и нет?», — написала она. Поклонники тут же написали, что ее мечта ведь вполне может сбыться: «Болею за то, чтобы вы получили заветную статуэтку!!!! Мечтать не вредно».

Катя Гордон уже совсем скоро будет рожать. Но она не оставляет своей работы, а во время отдыха записывает видео для подписчиков:

Видео опубликовано Катя Гордон (@katyagordon) Фев 12 2017 в 3:01 PST

Татьяна Навка умилила подписчиков новым фото с дочкой. На ней Дмитрий Песков с нашей убирают снег. В воскресенье не сидим без дела! Папина помощница!» — подписала снимок фигуристка. За несколько минут снимок набрал тысячи лайков. «Какая молодец, красавица дочка!», «Семейная идиллия!», — восхищаются фолловеры.

Николай Басков показал своих поклонников из Германии:

Долго долго долго долго не смолкали овации и не отпускали гостеприимные немцы всю команду шоу #НиколайБасковИгра нет слов, чтобы описать наш восторг и благодарность сегодня! #Гамбург #Германия Видео опубликовано Николай Басков (@nikolaibaskov) Фев 11 2017 в 12:10 PST

А Вера Брежнева удивила всех! На концерте Big Love Show она появилась в образе брюнетки! Конечно, перекрашивать свой яркий блонд ей было жалко, и она надела парик. Ей хотелось посмотреть, как новый образ понравится поклонникам. Но фанаты не оценили такой имидж: «Боже, Вера, ужасно!», «Совсем не ваш цвет, не пытайтесь даже!». Брежнева успокоила всех, что вернется к прежнему цвету: «Ну что, хорошо мы вчера побаловались! было весело наблюдать за реакциями К новой неделе буду в привычном виде! но обожаю перевоплощаться».

Видео опубликовано Vera Brezhneva (@ververa) Фев 11 2017 в 12:35 PST

Рената Литвинова показала «честное фото», как она сама написала. На снимке актриса без макияжа. Ксения Собчак сделала странное фото и посвятила его Сергею Шнурову: «Открытка для @shnurovs - Мне кажется картина "Перемен требуют наши сердца на коврике Бизнескласса " украсила бы выставочную коллекцию маэстро».

Сергей Шнуров сфотографировался с Борисом Гребенщиковым. А Наталья Ионова показала старшую дочку Лиду с домашней любимицей.

Фото: instagram.com