Полина Гагарина с семьей уехала на горнолыжный курорт, Наталья Королева передает привет из Сочи, а Елена Ваенга осталась дома и спрятала подарки для родных под елкой.

Многие знаменитости встречают этот светлый праздник дома с семьей. Юлия Началова отмечает праздник Рождества с дочкой. Певица Зара поздравила всех под фотографией со своими сыновьями. Подписчики отметили, что мальчики очень выросли за последнее время.

А дочка Жасмин заснула у мамы на руках, пока ждала наступления праздника. Елена Ваенга приготовила всем родным подарки и оставила их под елкой.

Кристина Орбакайте показала дочку Клавдию с бенгальским огнем в руках и поздравила всех с праздником. Иосиф Пригожин с Валерией пожелали фанатам всего самого лучшего: «С Рождеством вас, дорогие мои! Пусть Господь дарует вам любовь, это самое главное в жизни».

Тина Канделаки встретила праздник в Альпах. В горах оказалась и Полина Гагарина: она с мужем и сыном катается на лыжах.

А вот Наталья Королева предпочла греться у моря в Сочи. Сейчас она на рождественском фестивале Григория Лепса «Роза Хутор» и передает всем поздравления:

Видео опубликовано Наташа Королева (@natellanatella)Янв 7 2017 в 1:00 PST

С ней видом на море наслаждаются Анита Цой, Тимати и Эмин.