83-летний Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) решил увековечить свою обожаемую кошку Шуппет, сделав ее точную плюшевую копию.

Как сообщают зарубежные источники, в создании игрушечной кошки великому дизайнеру помогала фирма Steiff. Размер точной копии Шупетт 40 см, у нее голубые глаза и белый искусственный мех.

Благодаря своему хозияну Карлу Лагерфельду, кошечка Шупетт – настоящая звезда. Она появилась в его жизни случайно (друг попросил присмотреть), и теперь они неразлучны. Маэстро завел для любимицы аккаунты в Instagram и Twitter, приставил к ней горничных, которые должны прислуживать ей и докладывать хозяину о каждом шаге пушистого зверька, который теперь летает только первым классом и, вместе с хозяином, появляется на светских мероприятиях.

Шупетт уже снималась для обложки английского Vogue вместе с моделью Линдой Евангелистой и снималась на календарь автомобиля Opel Corsa в роли самой настоящей модели.

Кроме этого, кошка является музой Лагерфельда и вдохновляет его на создание новых коллекций.

Фото: instagram.com