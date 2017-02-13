Кто-то считает, что Кейт Миддлтон не пристало разгуливать по красным дорожкам, кто-то напротив рад ее появлению на церемонии вручения премии BAFTA. Ходят слухи, что организаторы не хотели приглащать герцогиню на мероприятие из страха, что она «затмит» голливудских звезд. Но она все-таки побывала там, и произвела неизгладимое впечатление.

Для этого визита Кейт выбрала весьма скромное платье Alexander McQueen — этот же модный дом, а именно креативный директор Сара Бертон, придумывал для нее и свадебный наряд. Герцогиню сопровождал муж.

Это событие стало знаковым для истории премии, ведь Кейт появилась на красной дорожке первые за почти 6 лет: в предыдущий раз она блистала на подобных мероприятиях в 2011 году.

Учитывая дизайн платья, Кейт вовсе не планировала «затмевать» звезд. Удалось ли ей это случайно — решайте сами. В галерее мы собрали другие самые яркие выходы звезд.

Полный список победителей премии, а также трейлеры к лучшим фильмам, ищите в нашем отчете.

Фото: globallookpress.com