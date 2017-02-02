Сегодня в Сети появились кадры из откровенной съемки для мартовского номера журнала W, в которой приняли участие 43-летняя супермодель Кейт Мосс, 47-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, 61-летняя дизайнер Донателла Версаче и другие звезды в возрасной категории «кому за...».

Съемку поручили известному дуэту фэшн-фотографов Мерт Алас и Маркус Пигготт (Mert Alas & Marcus Piggott). Модели представли перед камерами в весьма соблазнительных образах и позах, но обнажиться решилась одна лишь Кейт. И не зря: на фото без одежды она выглядит как минимум на 10 лет моложе, чем она обычно выглядит в одежде.

«Моя мама говорила мне: "Я не думаю, что ты фотогеничная". С самого начала фотографы просили меня обнажиться, даже несмотря на то, что мне не нравилось мое тело. Мне пришлось привыкнуть чувствовать себя хорошо без одежды», — рассказала Кейт.

Эти красивые и сильные женщины выступили против попыток ограничить права «слабого пола». Своим примером они доказали, что пол — это преимущество, а никак не недостаток.

Фото: dailymail.co.uk, globallookpress.com