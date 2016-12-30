36-летняя журналист, поэтесса, певица и владелица юридического агентства Катя Гордон закончила ремонт в своей квартире. Сегодня она с сыном наконец переехала на новое место жительства. «Прямо перед Новым годом мы заехали в свою свеженькую квартиру! Ремонт почти закончен!!!! Ну и о трудностях и радостях все расскажу подробно после Праздников», — написала она в блоге и показала, как выглядит ее кухня, совмещенная с гостиной.

Фото опубликовано Катя Гордон (@katyagordon)Дек 30 2016 в 6:41 PST

Ткань для своего нового дивана, который стал главным акцентом, женщина выбирала сама.

Новую квартиру Катя купила, продав прежнюю. Ремонт нужно было делать с нуля, поэтому бизнес-леди обратилась в проверенную компанию компанию, дизайнера и художника, которые не только придумали дизайн, но и расписали стены в детской.

«Ремонт это оооооооочень тяжело, затратно и много нюансов... но! Рядом с профессионалами психуешь куда меньше», — писала она.

Фото: instagram.com