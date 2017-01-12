После дерзкого ограбления, совершенного в парижском отеле, Ким Кардашьян и Канье Уэст пережили немало тяжелых и даже драматических событий. Стало известно о том, что у Ким началась настоящая депрессия с повышенной тревожностью, а Канье и вовсе попал в психиатрическую лечебницу.

Спустя три месяца после печального события, Ким решила вернуться в Instagram, но фотографии, которые она публикуют значительно отличаются от прежних. Семейные снимки, опубликованные звездой вызвали недовольство многих подписчиков, которых у Ким 90 миллионов. Многие отметили, что дом знаменитостей абсолютно пуст и выглядит, скорее, как бункер, а сами Канье и Ким выглядят странно, пытаясь имитировать обычную американскую семью небольшого достатка.

«Зачем так отчаянно пытаться выглядеть бедными! Очередная подделка», «Ну, после фото с фильтром и зернистостью, мы, конечно, сразу сделаем вывод, что вы такие же простые люди, как и мы! Только в штанах за 700 долларов. Это так глупо», «Их ограбили, затем они избегали внимания общественности, а теперь они вернулись — в глупой одежде и с фотографиями в стиле 70-х, какие есть у всех нас. Не все бы решились на такое», «Это какие-то странные снимки сумасшедших людей», — комментируют подписчики.

Самым преданным фанатам фотосессия понравилась, они даже назвали ее милой и порадовались, что супруги снова вместе, несмотря на испытания.

Напомним, что в прессе ходили упорные слухи о том, что Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом и хочет отобрать у него детей.

Фото: instagram.com