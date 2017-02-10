С тех пор как на Ким Кардашьян было совершено нападение, ее поведение в социальных сетях сильно изменилось. Она стала чаще публиковать семейные снимки и даже поделилась рецептом своего любимого блюда. Но Ким была бы не Ким, если бы не показала себя во всей красе. Сегодня в своем блоге звезда опубликовала снимки из своей поездки на водопад в Коста-Рике.

Ким не смогла не похвастаться перед поклонниками фотографиями, на которых ее постройневшее тело запечатлено во всей красе: в кадре она предстала в укороченном черном топе и высоких трусах, подчеркивавших крутые бедра мамы 2-х летей.

В поездке Ким сопровождала и мама, 61-летняя Крис Дженнер, и сын, годовалый Сейнт Уэст: семейство участвовало в съемках очередного эпизода реалити-шоу. Отсутствовала только 20-летняя Кендалл Дженнер: она предпочла семейным делам свой бизнес и посетила время созданию беспроводных наушников с Will.i.am

Фото: instagram.com, dailymail.co.uk