Сегодня поклонники Ким Кардашьян увидели свою любимицу в новой роли. На фотографии, которая появилась в ее блоге, знаменитость стоит на кухне и целомудренно, потупив глаза, нарезает помидоры-черри. «Готовлю свою любимую курицу по-итальянски "Каччиаторе"», — цитирует сайт WMJ подпись под снимком.

СМИ приводят список продуктов, которые понадобятся для кулинарного шедевра: куриные грудки, шампиньоны, лук, томаты в собственном соку, томаты черри и итальянские приправы.

После скандального ограбления в Париже (позже выяснилось, что это было дело рук стариков-разбойников) и обета интернет-молчания Ким вернулась с фотографиями своих детей и мужа. Часть поклонников все равно осталась недовольна: они считают, что звезда сэкономила на фотографе и скучают по прежней Кардашьян, которая тратила баснословные деньги на «голые» фотосессии. Впрочем, иногда в сеть по-прежнему попадают и довольно откровенные снимки Ким. Какой она вам нравится больше?

Фото: globallookpress.com