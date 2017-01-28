27 января в Москве прошла церемония вручения одной из самых престижных российских премий — «Золотой орел-2017». Там появились все звезды российского кино и сериалов, телеведущие и спортсмены.
Главным событием стал фильм Андрея Кончаловского «Рай». Он забрал себе самую главную награду — «Лучший фильм года», обойдя «Экипаж» Николая Лебедева, «Ледокол» Николая Хомерики, «Дуэлянта» Алексея Мизгирева и «Коллектора» Алексея Красовского. Также фильм получил статуэтку за лучшую режиссерскую работу и лучшую женскую роль в кино за работу Юлии Высоцкой.
А вот больше всего наград собрал «Экипаж» Николая Лебедева. Фильм получил статуэтки за работу звукорежиссера, монтаж, музыку и лучшие визуальные эффекты.
Свой первую значимую награду получил молодой Иван Янковский, выиграв в номинации «Лучшая мужская роль в кино» за фильм «Дама Пик». Он обошел Данилу Козловского и Петра Федорова.
Фото: архивы пресс-служб