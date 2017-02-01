Вчера солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко во второй раз отпраздновал свой 34-й день рождения. Поздравить его пришли более ста друзей: Игорь Матвиенко, Александр Стриженов, Шура, Саша Савельева и Саша Попова из группы «Фабрика», Дмитрий Хрусталев и многие другие. Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Андреев пришли с женами, но это не мешало им веселиться как в старые добрые времена.

Первый этап празднования состоялся 13 января на Бали, сообщает сайт WMJ. Тогда мужчина пообещал всем, что сделает винегрет и наденет тот же самый костюм на второй праздник. 31 января в московском караоке Royal Arbat он исполнил свои обещания и мечты.

«Я очень люблю Париж и мне хотелось привнести легкую атмосферу этого города в мой праздник», — прокомментировал он. Художник-шаржист рисовал карандашом портреты гостей, атмосферу создавали мимы и аккордеонист, наигрывающий французские песни.

Торт же выглядел как Эйфелева башня.

Певец собственноручно нарезал 10 килограммов винегрета. «На Бали Юля Барановская пришла меня поздравить и принесла оливье собственного приготовления. Было очень вкусно и я до сих пор не понимаю, как она нашла на острове вареную колбасу. И я тогда пообещал, что в Москве сам нарежу винегрет для всех гостей. И вот, как видите, я выполнил обещание — честно, всю ночь резал овощи», — пояснил он. А в финале вечера именинник появился на сцене в шортах и шлепках, чем сразил всех присутствующих.

Фото: архивы прес-служб