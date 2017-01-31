Голливудский фильм «Красавица и чудовище» - одна из самых ожидаемых премьер этой весны

Опубликован новый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов этой весны. Сказка «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast) собрала на съемочной площадке целую плеяду звезд. Кроме Эммы Уотсон, исполняющей главную роль Белль, в фильме снимались Люк Эванс, Дэн Стивенс, Юэн МакГрегор, Эмма Томпсон, Стэнли Туччи, Джош Гад, Иэн МакКеллен и другие актеры.

Режиссером фильма стал Билл Кондон, снимавший ранее знаменитую сагу о вампирах «Сумерки».

Мировая премьера фильма запланирована на 15 марта, в российский прокат картина выйдет на день позже.

Фото: kinopoisk.ru, кадры из трейлера