Когда политики начинают рассуждать о высоком, у них не всегда получается доходчиво выразить свою мысль. Сегодня Ксения Собчак высмеяла недавнее высказывание Владимира Жириновского о браках по любви и по расчету. «Прослушала пять раз, так и не поняла, по любви я вышла замуж или нет, и что там за муж в могиле», — написала она в своем блоге.

Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Фев 8 2017 в 3:14 PST

«ГенераторСлучайныхСлов», — добавила она.

«Жириновский как всегда в своем репертуаре))) и Вам Ксения досталось как всегда)))», «Пора ему на отдых...дальше будет только хуже», «Ксюша- Синяя Борода», — недоумевают поклонники Ксении и желают ее любимому мужу долгих лет жизни.

Некоторые из них предположили, что речь идет о ее маме и папе — Людмиле Нарусовой и Анатолии Собчаке, просто Владимир Вольфович запутался в фамилиях. Что имел в виду сам политик — остается загадкой.

Фото: instagram.com