О жизни в элитном загородном поселке можно только мечтать: свежий воздух, приличные соседи, в распоряжении — все блага цивилизации. Но Ксения Собчак нашла один жирный минус, который для некоторых может запросто перечеркнуть все преимущества. О нем молодая мать рассказала в своем блоге.

«Выезжала из города три часа по пробкам», — пожаловалась она.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Янв 12 2017 в 11:37 PST

Впрочем даже в этом безвыходном положении Собчак не теряла времени зря: «От отчаяния и скуки, пересмотрев всю почту, написав статью, и ответив на все имейлы дошла до ручки!!!!», — доложила бизнес-леди.

Подписчики Ксении оценили макияж звезды. И предложили пару простых и очевидных выходов из ситуации. «В снегопад и "в часы пик" только так. Надо бы так строить график, что бы уезжать/приезжать не вместе с часами офисных работников хотя бы», «А можно бы просто из дома не выезжать, сидеть с сыночком», — пишут они.

Сегодня Ксения впервые показала совместную фотографию с ним. Она сделала это для того, чтобы привлечь внимание своих подписчиков к благотворительному проекту.

Фото: instagram.com