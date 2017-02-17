Сегодня многие российские звезды решили исповедоваться перед своими фанатами. Лолита Милявская рассказала, почему она оставила дочь с бабушкой, Дмитрий Тарасов рассказал о главной ошибке в отношениях с Ольгой Бузовой, Наталья Ионова объяснила, почему не старается выглядеть хорошо для мужа, Елена Темникова ответила на обвинения в пластике лица. Не стала молчать и Ксения Собчак.

«Читаю: "Почему вы так несексуально одеваетесь" "Это же не нравится мужчинам-как бабулька, странная мода" — и сами эти выражения свидетельствуют о полном непонимании тех, кто влюблен в моду. Умения одеться, твой стиль — это твое самовыражение. Не чтобы понравиться мужчинам или женщинам, а чтобы нравиться себе, чтобы твое Я было в каждой курточке и юбочке и всем-всем-всем. Модно — не бояться быть собой и понимать, что из всего многообразия трендов подходит именно тебе», — написала она в своем блоге.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Фев 17 2017 в 8:48 PST

«Какая же ты все таки мудрая», «Полностью согласна с вами, Ксения», «Кто обычно говорит такое? Ксерокопии, одетые в "популярные товары" с алиэкспресс с ног до головы! Ксения, Вы выглядите потрясно! Отличный пример хорошего вкуса, вдохновляющий на смелые эксперименты и нестандартные сочетания», «Куртка супер! А цвет какой обалденный!!!», «А мне очень даже нравится Ксюша Ваш стиль!- куда лучше чем полуголые...откровенные, облегающие, прозрачные вещи.. -стиль который привлекает бабников,но ни как не мужчин», — поддержали ее подписчики.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Фев 3 2017 в 1:16 PST

Фото: instagram.com