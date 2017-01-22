После инаугурации Дональда Трампа по всей Америке прошли массовые митинги. Мадонна, выступавшая на собрании, нецензурно высказалась в адрес нового президента США. Все это попало в прямой эфир: сразу несколько телеканалов вели прямую трансляцию. После ее слов эфир был прерван, а ведущим пришлось извиняться перед телезрителями. «Мы от этого воздержимся. Это Мадонна, мы не знали, что она собиралась сказать», — объяснила ведущая.
«Сегодня только начало нашей истории, революция начинается здесь. Это начало необходимых перемен, перемен, которые потребуют жертв, которые вынудят многих из нас делать другой выбор в жизни», — заявила с трибуны Мадонна. После певица назвала Трампа нецензурным словом и послала его. Толпа приняла ее выражения восторженно.
«Да, я злая, да, я в бешенстве, да, я много думала о том, чтобы взорвать Белый дом. Но я знаю, что это ничего не поменяет, нам не надо отчаиваться!» — продолжила она. Она призывала не сдаваться и изменить этот мир. После выступления Мадонна исполнила песню Express Yourself («Самовыражайся»). В ней она изменила текст на ругательства в адрес Трампа.
Митинги, прошедшие в Вашингтоне и других городах США, прошли под названием «Марш Женщин». На акции протеста выступили также певица Алиша Киз, режиссер Майкл Мур и актриса Скарлетт Йоханссон. Символом акции стали розовые шапки с ушками. Протестующие выступают за равноправие полов, одинаковый размер оплаты труда для мужчин и женщин, права представителей ЛГБТ-сообщества и мигрантов. Подобные акции прошли в Канаде, Новой Зеландии, Кении, Израиле и других странах.
Многие звезды поддержали марш в Instagram картинками и цитатами.
«Мадонна хорошая тетка...», а я живу в России и не хочу равноправия полов, хочу на пенсию раньше мужчин, хочу укороченный раб. день, не хочу никакого общества лгбт, хочу чтобы гости моего дома-страны и мигранты вели себя с уважением к хозяину дома. А это всё значит, что мы - разные страны-дома, с разными укладами, пусть только к нам не лезут, без пропаганды пожалуйста!
Мадонна хорошая тетка (не знала, что у нее такой приятный голос), но похоже, этот народ зажрался. Будем надеятся, что при Трампе, перестанут, наконец, убивать полицейских и бомжи прекратят шляться по улицам и по метро.