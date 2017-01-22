После инаугурации Дональда Трампа по всей Америке прошли массовые митинги. Мадонна, выступавшая на собрании, нецензурно высказалась в адрес нового президента США. Все это попало в прямой эфир: сразу несколько телеканалов вели прямую трансляцию. После ее слов эфир был прерван, а ведущим пришлось извиняться перед телезрителями. «Мы от этого воздержимся. Это Мадонна, мы не знали, что она собиралась сказать», — объяснила ведущая.

«Сегодня только начало нашей истории, революция начинается здесь. Это начало необходимых перемен, перемен, которые потребуют жертв, которые вынудят многих из нас делать другой выбор в жизни», — заявила с трибуны Мадонна. После певица назвала Трампа нецензурным словом и послала его. Толпа приняла ее выражения восторженно.

«Да, я злая, да, я в бешенстве, да, я много думала о том, чтобы взорвать Белый дом. Но я знаю, что это ничего не поменяет, нам не надо отчаиваться!» — продолжила она. Она призывала не сдаваться и изменить этот мир. После выступления Мадонна исполнила песню Express Yourself («Самовыражайся»). В ней она изменила текст на ругательства в адрес Трампа.

Митинги, прошедшие в Вашингтоне и других городах США, прошли под названием «Марш Женщин». На акции протеста выступили также певица Алиша Киз, режиссер Майкл Мур и актриса Скарлетт Йоханссон. Символом акции стали розовые шапки с ушками. Протестующие выступают за равноправие полов, одинаковый размер оплаты труда для мужчин и женщин, права представителей ЛГБТ-сообщества и мигрантов. Подобные акции прошли в Канаде, Новой Зеландии, Кении, Израиле и других странах.

Видео опубликовано Naomi Campbell (@iamnaomicampbell)Янв 21 2017 в 4:39 PST

Многие звезды поддержали марш в Instagram картинками и цитатами.