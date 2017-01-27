В последние дни СМИ активно обсуждают очередные слухи о расставании Мэрилин Керро и Александра Шепса. Более того: ведьма беременна, сообщают они. У поклонников есть все основания сомневаться в этой информации. Скорее всего, финалистка «Битвы экстрасенсов» просто стала жертвой мошенников.

Все началось с того, что в Instagram появилась информация о расставании пары: «Рано или поздно все закончится; и то, что разрывало на части, теперь будет изредка вспоминаться. Хорошего дня дорогие мои», — якобы написала Керро. Чуть позже — была опубликована фотография, на которой ведьма изображена беременной.

Сетевые издания подхватили и разнесли эту информацию. Но на прямой вопрос журналистов Керро ответила: «Что вы, я не беременна! Это старая фотография, мы с Сашей сделали ее в прошлом году к 1 апреля как шутку». Что касается расставания, его тоже не было. «К свадьбе мы еще не готовимся. И потом, брак же ничего не меняет», — говорила она в разговоре с WDay на днях.

«Я всегда мечтала стать мамой и сейчас хочу много детей. Они всегда тянутся ко мне. У них самая чистая энергетика, и они умеют любить по-настоящему, безусловно», — говорит она в интервью с WMJ ранее.

Instagram-аккаунт, на который ссылаются российские СМИ — скорее всего не имеет никакого отношения к Мэрилин. Его автор пишет на чисто русском языке, тогда как сама ведьма изъясняется на нем с трудом. В своем настоящем аккаунте в Instagram — под ником therealmarilynkerro — она писала по-английски или на транслите, так ей было проще. И не раз заявляла, что все другие страницы — фейк. Сейчас блог therealmarilynkerro закрыт.

На страницах существующей «страницы ведьмы» время от времени размещают рекламу других магов и сообществ, что Мэрилин не делала никогда. У поклонников есть все основания подозревать, что все это — лишь попытка привлечь внимание к мошенническому блогу с помощью прессы. И она удалась.

Фото: социальные сети