Мария Кожевникова с супругом Евгением Васильевым и детьми приняли участие в фотосессии для журнала Hello. По признанию актрисы, ее мужа никак нельзя назвать горячим поклонником фотосъемок для глянцевых изданий, но на этот раз бизнесмен решил сделать исключение из правил.

«Еще на заре наших отношений Женя мне сказал: "Маш, хочу тебя предупредить: все эти фотосессии, глянцевые журналы – не мое". Он не любит быть на виду. Женя очень рациональный, и если он не видит смысла в каком-либо действии, то склонить его к этому практически невозможно», – поделилась с читателями артистка.

По словам Марии, рядом со своим избранником она ощущает себя «как за каменной стеной».

«Женя – бизнесмен, специалист в области IT-технологий. Он далек от творчества, но его мнением я очень дорожу. Могу нахваливать его очень долго, но самое главное – я его безумно люблю и впервые в жизни ощущаю себя как за каменной стеной. Причем я за ней не прячусь, а просто знаю, что она есть. И это знание дает мне свободу», — признается Кожевникова.

Мария рассказала в интервью о том, что изменилась благодаря супругу, стала гораздо мягче и мудрее.

«Я стала более уступчивой, хотя по характеру довольно бескомпромиссный и принципиальный человек. Будучи спортсменкой, всегда вижу цель и четко к ней иду... Женя научил меня мудрости, терпению, мягкости, которыми я раньше не обладала. Показал, что лучше быть не камнем, а водой. Так проще достичь результата – где-то уступить, промолчать», — заключила Кожевникова.

Фото: instagram.com