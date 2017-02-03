Вокруг семьи нового президента США вспыхнул скандал. Мелания Трамп, его супруга и Первая Леди, живет отдельно от мужа. На страницах портала Us Weekly и вовсе появились комментарии инсайдеров, утверждающих, что переезд не произойдет никогда и пара не воссоединится.

Все это бьет по имиджу Дональда, именно поэтому его представители поспешили успокоить прессу. Супруга президента окончательно переедет в Белый дом уже в конце этого учебного года. Сейчас же красавице важно, чтобы вся ее семья чувствовала себя комфортно, в том числе сын Бэррон, которому этой весной будет 11 лет. «Мелания может переехать к мужу в любой момент, но они будут поступать так, как будет лучше для Бэррона», — говорят инсайдеры.

Вероятно, и сама Мелания не прочь еще хоть немного пожить в роскошных апартаментах миллиардера в Нью-Йорке, отдельно от мужа и всей этой суеты. Пока же в лучах славы купается его дочь, Иванка Трамп.

Сама бывшая модель предпочитает не комментировать ситуацию. Они с сыном навещают 45-го президента США по выходным и чувствуют себя вполне счастливыми. Дорога занимает 90 минут: сначала лимузин, затем вертолет, затем — частный самолет. В беседе с журналистами Дональд также сказал, что не жалуется на сложившуюся ситуацию: «Я работаю допоздна, так что все нормально», — утверждает он. Причем работает мужчина совершенно бесплатно.

Фото: globallookpress.com