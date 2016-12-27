На прошлой неделе поклонники 28-летней Мэрилин Керро обсуждали слухи о ее помолвке и беременности. Причиной стали загадочные заявления Александра Шепса, который сопровождал возлюбленную на финале «Битвы Экстрасенсов». Позже выяснилось, что Мэрилин вновь не победила на телепроекте. Редакция сайта WMJ.ru побеседовала с эстонской ведьмой о ее дальнейших планах.

«Планы я построила давно, теперь занимаюсь их реализацией. Я дописываю вторую книгу. Скоро откроется мой центр, в котором я смогу помогать людям. Есть некоторые мысли по поводу тренингов. Также хочу отдохнуть на море, набраться сил и побольше времени провести с семьей», — сообщила Керро.

На вопросы о семье она отвечает уклончиво: «Я не считаю, что брак — это важно. Он важен с точки зрения формальности. Когда появятся дети, у них должна быть семья, одна фамилия и так далее. Но главное — любовь. Бумага ничего не меняет в отношениях». Поклонники знают, как сильно Мэрилин хочет детей. «Я всегда мечтала стать мамой и сейчас хочу много детей. Они всегда тянутся ко мне. У них самая чистая энергетика, и они умеют любить по-настоящему, безусловно», — говорит она. Но, судя по тому, что со свадьбой они с возлюбленным пока не спешат, информация о интересном положении знаменитости оказалась ложной.

Фото опубликовано Marilyn Kerro (@therealmarilynkerro)Дек 26 2016 в 10:46 PST

Сейчас, как призналась Мэрилин, в ее личной жизни царит спокойствие. После разговоров о расставании с Александром это звучит многообещающе. В стремлении красавицы к моногамии сомневаться не приходится: «Я не считаю, что женщина и мужчина должны прыгать от одних отношений к другим. Это похоже на пластырь». А значит, у поклонников пары есть все шансы в скором времени услышать от них хорошие новости.

Что касается поражения, ведьма ни о чем не жалеет. Она подчеркнула, что целью ее участия в проекте была вовсе не победа: «В этот раз, если честно, я не преследовала цели выиграть "руку", стекло. У меня были другие причины вернуться в шоу». Какие — не уточнила. «Я всегда добиваюсь своего», — обронила она в разговоре.

В свободное от работы время, помимо написания книг, Мэрилин занимается многочисленными хобби. Она любит играть на пианино, петь, танцевать, рисовать, читать.

Видео опубликовано Marilyn Kerro (@therealmarilynkerro)Дек 20 2016 в 6:15 PST

«По образованию я фотограф, поэтому люблю фотографии. Еще делаю браслеты и серьги, это для меня своего рода медитация. В общем, ночами не сплю. Потому что у меня огромный поток энергии, который надо куда-то деть, отдать людям», — поделилась ведьма.

Фото: instagram.com