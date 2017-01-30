Сегодня была выбрана «Мисс Вселенная» 2016 года. Ей стала 24-летняя француженка Ирис Миттенар, ее поздравила «Мисс Вселенной 2015» филиппинка Пиа Вуртцбах, сообщает агентство Рейтер. Первой вице-мисс Вселенной стала представительница Гаити Ракель Пелисье, второй вице-мисс — колумбийка Андреа Товар.

Ирис учится на стоматолога-хирурга. Она подкована во многих вопросах, например в финальной части конкурса она рассуждала о вопросе миграционного кризиса.

Победа на конкурсе стала своеобразным подарком на день рождения красавице:

Фото опубликовано Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf)Янв 25 2017 в 11:30 PST

Всего за звание самой красивой девушки боролись 86 конкурсанток. Приз в этом году состоит из 250 тысяч долларов, возможности пройти двухлетнее обучение на актерских курсах в Нью-Йорке, а также контракт, который Мисс Вселенная подписывает на следующий год, за свой труд женщина будет получать заработную плату.

Россию на конкурсе представляла 21-летняя Юлиана Королькова, студентка Британской высшей школы дизайна, но девушка не прошла в финал конкурса.

Фото: globallookpress.com, instagram.com