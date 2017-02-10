Актриса и радиоведущая на «Русском радио» Алла Довлатова призналась, что эфир с участием Маши Малиновской стал для нее настоящим испытанием

42-летняя Алла Довлатова скоро станет мамой в четвертый раз. Несмотря на беременность, Алла продолжает вести эфиры на «Русском радио» с участием звезд. На днях гостьей студии стала Маша Малиновская, о чем Довлатова рассказывает с содроганием.

«Сегодня после эфира на @russkoe_radio с моей гостьей - Машей Малиновской @malinovskaya_tv у меня печальное настроение! Маша в жизни одна, а в эфире надевала маску и пробиться сквозь неё было сложно! Не хотелось ей, почему-то говорить о житейских вещах, которые радуют её в жизни», — сообщила Довлатова на своей странице в Instagram.

Радиоведущая отметила, что Маша очень приятный, но закрытый человек, и предположила, что Малиновская таким образом выстраивает защиту от агрессии публики.

«По природе своей Маша приятный человек, но не открывает людям своё истинное лицо. Может слишком сильно битая она? И народ, который писал отзывы в контакте так злобно реагировал ... мне стало тошно. Я очень расстроилась!».

Алла призналась, что самым ужасным для нее было видеть резкую реакцию публики к гостье. Беременная Довлатова даже расплакалась после эфира, и впервые в жизни захотела обратиться за помощью к психологу.

«За столько лет работы на Русском Радио я привыкла, что у нас прекрасные слушатели! Добрые, великодушные, умные... Такие агрессивные слушатели за всю мою радийную жизнь (26 лет) мне встречались только на Маяке! Это был ужас какой-то! Пытка! Я успокаиваю себя тем, что сегодня нам писали случайные люди! Мои слушатели другие! Вы представляете, я даже расплакалась! Я читала это и задала себе вопрос: почему столько злости? Откуда? Может Маша так закрывается, что устала от агрессии в свой адрес? Впервые мне захотелось позвонить психологу... Грустно на душе!».

Фолловеры Довлатовой высказывают в комментариях свое мнение, а также выражают беспокойство по поводу эмоциональных переживаний беременной женщины, советуя ей успокоиться и не принимать ситуацию близко к сердцу.

Интересно, что у Маши Малиновской, судя по всему, остались от эфира и общения с Довлатовой только положительные впечатления. В своем микроблоге она буквально призналась в любви к радиоведущей.

«Аллочка, милая, спасибо за позитив, за поддержку и искренность. Я влюбилась в твою улыбку, красоту и за то что ты в отличие от многих осталась настоящей и искренней. Ты ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Кроме того, что ты шикарная, сексуальная, притягательная девушка, спасибо за советы, понимание, и главное за душу и отсутствие формализма!!! Я твоя!!!».

Фото: instagram.com, starface.ru