Успешная певица, модель, мама и бизнесвуман — все это о Виктории Бекхэм. Однако теперь последний пункт, возможно, придется вычеркнуть. «Beckham Brand», в который Дэвид Бекхэм вложил несколько миллионов фунтов, грозит банкротство.
Зарубежные СМИ сообщают, что в настоящий момент корпорация Вики находится в минусе на 4,6 миллионов фунтов (это почти 6 миллионов долларов). Даже новая коллекция одежды и макияжа не спасла продажи.
Новая коллекция одежды дизайнера Виктории Бекхэм
Одной из самых главных строчек расхода империи Бекхэмев это зарплата самой Виктории. Как сообщает «The Sun», ее зарплата составляет 700 тысяч фунтов стерлингов. И хотя дизайнер и модель понимает положение дел в компании, свою зарплату она не уменьшала.
Сейчас Виктория обязана предоставить налоговой и финансовой службе отчеты о своей работе за прошедший год. Однако юристы компании не спешат это делать. Если инстанции не увидят нужных документов до 5 февраля, то ее компанию объявят банкротом и закроют.