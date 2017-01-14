Успешная певица, модель, мама и бизнесвуман — все это о Виктории Бекхэм. Однако теперь последний пункт, возможно, придется вычеркнуть. «Beckham Brand», в который Дэвид Бекхэм вложил несколько миллионов фунтов, грозит банкротство.

Зарубежные СМИ сообщают, что в настоящий момент корпорация Вики находится в минусе на 4,6 миллионов фунтов (это почти 6 миллионов долларов). Даже новая коллекция одежды и макияжа не спасла продажи.

Видео опубликовано Victoria Beckham (@victoriabeckham)Дек 12 2016 в 11:46 PST

Новая коллекция одежды дизайнера Виктории Бекхэм

Одной из самых главных строчек расхода империи Бекхэмев это зарплата самой Виктории. Как сообщает «The Sun», ее зарплата составляет 700 тысяч фунтов стерлингов. И хотя дизайнер и модель понимает положение дел в компании, свою зарплату она не уменьшала.

Сейчас Виктория обязана предоставить налоговой и финансовой службе отчеты о своей работе за прошедший год. Однако юристы компании не спешат это делать. Если инстанции не увидят нужных документов до 5 февраля, то ее компанию объявят банкротом и закроют.