После развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова ни на минуту не дает забыть о себе, провоцируя публику своими, казалось бы, обычными поступками. Сразу после Испании, в которой новоявленная певица отметила день своего рождения и позировала в эротическом видео на крыше, Бузова отправилась в Чечню. На снимках, сделанных в городе Грозный, Бузова предстает в образе скромной мусульманской женщины, в национальной одежде и с платком на голове.
Публикации вызвали споры среди пользователей Сети. Преданные фанаты восторгаются красотой своей обожаемой звезды, остальные недоумевают, более того, считают что Бузова выставляет национальные обычаи мусульманской страны в комичном виде.
«Из крайности в крайность — от трусов к хиджабу…», «Мусульманская скромница», «В ислам подалась что ли?», «Все кинулись сниматься в образе мусульман, новая мода?», «Ну не идут нашим "звездам", вечно полуголым, мусульманские наряды».
Впрочем, резкие комментарии нисколько не смущают девушку, которая с удовольствием рекламирует национальную одежду, примеряя все новые образы.
Бузова призналась, что была удивлена столь радушным приемом, телеведущую поздравляли с днем рождения и даже пели песни в ее честь.
Фото: instagram.com
Резкие комментарии говорите не смущают? А чему тут смущаться если ни ума, ни стыда, ни совести нет.От одного упоминания о ней уже тошнит.Сидела бы в своем Доме2 и не высовывалась оттуда.Оттуда, как с пожизненного срока, в нормальное общество никого выпускать не надо.
Непонятно. Если Кадыров требудет уважать их обычаи и позволять девочкам ходить в школу в хиджабе, то почему он не уважает обычаи и веру других народов? Почему женщины, приезжающие в Чечню, обязаны носить тряпку на голове?
это еще понятно, вы в другой культурной среде. да и мир небезопасен к сожалению до сих пор, уважать как человека вас там никто не будет, вот только если вы с мужчиной и он может добиться уважения, то только тогда на вас падет тень от уважения к нему. А вот почему мусульмане приезжающие в христианские страны, закрывают лицо от людей и мечети строят и нужно уважать их обычаи на своей же территории...
Это называется - возьмите меня, хоть кто-нибудь!! От Дома2 просто так не отмоешься.