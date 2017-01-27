После развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова ни на минуту не дает забыть о себе, провоцируя публику своими, казалось бы, обычными поступками. Сразу после Испании, в которой новоявленная певица отметила день своего рождения и позировала в эротическом видео на крыше, Бузова отправилась в Чечню. На снимках, сделанных в городе Грозный, Бузова предстает в образе скромной мусульманской женщины, в национальной одежде и с платком на голове.

Публикации вызвали споры среди пользователей Сети. Преданные фанаты восторгаются красотой своей обожаемой звезды, остальные недоумевают, более того, считают что Бузова выставляет национальные обычаи мусульманской страны в комичном виде.

«Из крайности в крайность — от трусов к хиджабу…», «Мусульманская скромница», «В ислам подалась что ли?», «Все кинулись сниматься в образе мусульман, новая мода?», «Ну не идут нашим "звездам", вечно полуголым, мусульманские наряды».

Впрочем, резкие комментарии нисколько не смущают девушку, которая с удовольствием рекламирует национальную одежду, примеряя все новые образы.

Бузова призналась, что была удивлена столь радушным приемом, телеведущую поздравляли с днем рождения и даже пели песни в ее честь.

Фото: instagram.com