Актриса Настасья Самбурская ведет блог в Instagram. Она умеет удивлять подписчиков: то покарсит волосы в яркий цвет, то сама сошьет пиджак, то залезет на дерево. Однако сегодня она шокировала фанатов внешним видом: Настасья побрилась налысо.

Фото опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)Янв 21 2017 в 3:29 PST

Звезда сериала «Универ» рассказала, что пойти на такой отважный шаг заставил ее спор. «Пару лет назад, когда у меня появился Инстаграм, я поспорила с другом, что если соберу 8млн млн, то побреюсь налысо. Странный спор. И я побрилась. Спасибо мои подписчики! Теперь ждите, когда будет 9 млн! Там у меня новый проигрыш запланирован!» — написала Самбурская.

За несколько минут фото набрало почти 30 тысяч лайков и 2 тысячи комментариев. Кто-то похвалил актрису: «Молодец, Настёна!». Другие не поверили: «Приглядитесь!))это же фотошоп!», «Ну грим же!». Большинство расстроились: «Неет, зачеем ты это сделала?». (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Сейчас Самбурская играет в труппе Театра на Малой Бронной. Некоторые образы, которые она показывает в блоге, это только грим для спектаклей. Однако Настасья способна и на смелые поступки.

Фото: instagram.com