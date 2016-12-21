Харизматичная соведущая телепроекта «Модный приговор» Надежда Бабкина умеет выглядеть роскошно. Сегодня она поделилась с подписчиками своего блога серией фотографий, на которых она сменила образ 7 раз за день. «Предновогодние выпуски Модного! Отличное настроение!!!», — написала она.

С присущим ей чувством юмора Народная артистка России прокомментировала снимки в стиле частушек коллектива «Русская песня», директором и художественным руководителем которого она является: «Мы с приятелем вдвоем, вам про приговор споем», «Будет весело народу, ну а мы пойдем до дому», «Сарафанчик и блузончик хорошо на мне сидят, ну а бусы и сережки яркостью своей горят!!!», «Всем хорошего настроения желаю в будущем году! С Новым годом всех вас поздравляю, счастья, радости вам всем желаю! Оливье нарезали и по рюмке врезали!».

Звезда поздравила подписчиков с Новым годом и поделилась радостной вестью: в Воронеже ее команду ждал аншлаг:

Фото опубликовано Надежда Бабкина (@ngbabkina)Дек 21 2016 в 10:18 PST

«Конечно, аншлаг! Как иначе?! С Праздниками Вас предстоящими! Много-много здоровья Вам и Вашим близким», «Надежда, одни восхищения!!!! Самая яркая, cтильная, всеми любимая!!!!», «Красотка!!! Во всех нарядах Надежда хороша!!!», «Красавица Вы!!! веселая жизнерадостная», «Я Вами восхищаюсь!!!», «Надежда, как Вам идут все эти украшения», «Не женщина - мечта», — восхищены поклонники.

Фото: instagram.com