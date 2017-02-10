«Закон о семейных побоях» стал одной из главных тем, обсуждаемых в последние дни. Сегодня в очередном выпуске шоу «Прямой эфир» популярная певица Наталья Штурм рассказала, что до сих пор терпит насилие со стороны бывшего мужа, тем самым пополнив наш список пострадавших звезд.

С миллионером Игорем Павловым артистка в разводе вот уже 12 лет. У них растет общий сын, который учится в престижном учебном заведении, оплачивает элитную школу папа. Несмотря на то, что отношения между ними остались чисто финансовые, Наталья до сих пор опасается побоев со стороны мужчины, и даже в студию приехала с газовым баллончиком и видеозаписями ссор с мужчиной.

«На протяжении всех этих лет мы общаемся — у нас общий сын и, думаю, не только по этому», — цитирует Штурм «СтарХит».

Два месяца назад бывший муж начал предлагать Наталье забрать ее пианино. Ожидая провокацию, женщина приехала с сопровождающими и камерами. На видеозаписях подвыпивший бывший супруг обвинял ее в том, что она украла его имущество, выгонял из дома. После этого инцидента он позвонил ей и признался, что не понимал, что происходит. «Да ладно тебе», — извинился он.

Штурм предполагает, что у Павлова большие проблемы с алкоголем. «Я хочу, чтобы Игорь жил. Я вижу, что он спивается. Он просто откровенно спивается, огромными темпами, уже несколько лет. Я на это обратила внимание только после слов сына», — жалуется Наталья.

«Я забила. Есть у него какая-то женщина рядом, он ее "тетка" называет, "моя тетка". Он часто мне звонит, и ему все хуже, и уже речь невнятная. Арсений сказал, что папу спаивают, и я боюсь, что он уже не соображает, что он совершает», — рассказала певица, у которой уже есть своя личная жизнь.

По совместной договоренности, ребенок живет с отцом 5 дней, а в выходные его забирает мама. «Человек любит всего две вещи — деньги и саму себя. Я 13 лет воспитываю сына, она его редко видит, бывает и четыре месяца не видит, а ему только легче», — комментирует эту ситуацию Павлов.

Наталья объяснила, что она не требует денег, а только оплаты хорошей школы, поэтому наступив на сердце, она не меняет ситуацию ради сына.

Фото: starface.ru, кадры из телепередачи