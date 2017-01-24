79-летний режиссер Андрей Кончаловский опубликовал обращение к зрителям фильма «Рай», в котором посоветовал отказаться от хрустения поп-корном во время просмотра фильма.

Обращение режиссера вызвало противоречивые эмоции у пользователей соцсетей. Часть из них считают, что Кончаловский имеет полное право давать рекомендации зрителям перед просмотром, а часть, что обращение выглядит высокомерным и неуместным, учитывая что картина выходит в коммерческий прокат.

«Спасибо режиссеру за столь важную тему фильма!!!Но обращение к зрителю несколько унизительно((...у нас не настолько неразумна публика,чтобы хрустеть во время просмотра подобных фильмов!», «После такого заносчивого заявления многие не придут, может быть никогда», «Андрей Сергеевич, подобным обращением вы хрустящих и хлюпающих все равно не вразумите, а вот "вашего дорогого" зрителя оттолкнете. Нельзя так высокомерно со своим дорогим», «Очень правильное обращение!!! Должно быть применимо к просмотру любого фильма в кинотеатре. Не только из уважения к создателям и актёрам фильма, но и к другим зрителям в зале», «Я на "Рай" вчера ходила. В зале была гробовая тишина... даже те, кто пришёл с попкорном про него забыли через несколько минут...», — комментируют обращение режиссера пользователи сети Facebook.

Историческая драма Андрея Кончаловского «Рай» с Юлией Высоцкой в главной роли уже получила массу наград и вошла в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм рассказывает судьбах трех героев, переплетенных с трагическими событиями Второй мировой войны.

Во время работы над фильмом супруге Андрея Кончаловского Юлии Высоцкой пришлось похудеть на десять килограммов, а кроме этого побриться налысо. Кроме этого, режиссер потребовал от Юлии три дня по нескольку часов исповедоваться, чтобы войти в роль.

Фото: eastnews.ru, архивы пресс-служб, kinopoisk.ru

