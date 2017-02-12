Певица Ани Лорак сейчас гастролирует с концертами по российским городам. Она выступает с программой «шоу Каролина». Одним из образов звезды это сексуальный черный костюм, который она показала подписчикам своего блога в полной красе.
Ботфорты, миши-шорты и топ сразили подписчиков.
«Прямиком с Олимпа. Божество», «Гиперженственость и мегашарм...», «Вы нереальная красотка! Эта фигура... Этот пронзительный взгляд! Я поражен!!!», — пишут ей поклонники.
Недавно Ани отдыхала на Кубе и показала фолловерам идеальную фигуру.
Фото: instagram.com