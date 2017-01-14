45-летняя актриса и мама Нонна Гришаева отправилась с мужем и детьми в поездку. Об этом сообщает сайт Letidor.ru. Для своего отдыха она выбрала Мексику. Встретив Новый год дома, Нонна полетела в далекую теплую страну.

«Открываем новые чудесные места, где можно покормить морских коров и поплавать с дельфинами», — рассказала Нонна.

Поконники были очень рады увидеть новые фотографии из жизни актрисы. «Как же приятно получать от Вас весточки. А ещё приятнее видеть что Вы и Ваша семья счастливы», Рада видеть Вас и Вашу семью счастливой и отдыхающей вместе», «Нонночка, Вы прелестны. Очень красивый снимок», — пишут ей.

У Гришаевой двое детей: 20-летняя Анастасия от первого брака и 10-летний Илья от нынешнего брака с актёром Александром Нестеровым.