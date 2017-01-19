После того, как Ольга Бузова решила стать певицей, результаты ее творческой деятельности нахоятся под пристальным вниманием интернет-критиков. Так, зажигательный хит «Под звуки поцелуев» собрал немало нелестных отзывов. Новая композиция «Привыкаю» — и вовсе спровоцировала скандал.

Дело в том, что даже поклонники Ольги заметили ее сходство с песней «Потеряла голову» популярной певицы Ханны. И не только они: сама исполнительница прокомментировала ситуацию. «Сегодня меня просто завалили вопросами и комментариями на эту тему. Да, безусловно можно найти сходство в манере исполнения и в мотиве песни "Привыкаю" и моем сингле "Потеряла голову". Как исполнитель, я нахожу это немного странным и непонятным, но не думаю, что Оля сознательно так сделала и будет делать так впредь», — цитирует ее издание «Дни.ру».

В YouTube также появился ролик-сравнение композиций:

Впрочем, Олю все это мало волнует. «Для кого-то я умная, красивая и талантливая, а для кого-то я необразованная, гадкая и посредственная. Каждый видит в человеке, то что хочет и то, что ему ближе», — пишет она.

Сейчас новоиспеченная певица «сбежала» в Италию, которую она называет своим домом. «Надеюсь, что когда-нибудь, я встречу мужчину, которому я смогу открыться на все 100% и спрятаться за его каменной спиной от всех проблем. А пока я просто живу», — прокомментировала она свой статус.

Фото: instagram.com